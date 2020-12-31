內地對金融機構房地產貸款進行分檔管理

中國人民銀行及中國銀保監會周四(31日)發布通知，建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度，明確房地產貸款集中度管理制度的機構覆蓋範圍、管理要求及調整機制。自周五(2021年1月1日)起實施。

所謂「房地產貸款集中度管理」，指的是銀行業金融機構(不含境外分行)房地產貸款餘額佔該機構人民幣各項貸款餘額的比例(下稱房地產貸款佔比)，和個人住房貸款餘額佔該機構人民幣各項貸款餘額的比例(下稱個人住房貸款佔比)應滿足人行、中銀保監會確定的管理要求，即不得高於人行、中銀保監確定的房地產貸款佔比上限和個人住房貸款佔比上限，開發性銀行和政策性銀行參照執行。

通知指，會按銀行業金融機構資產規模及機構類型，分檔對房地產貸款集中度進行管理，並綜合考慮銀行業金融機構的規模發展、房地產系統性金融風險表現等因素，適時調整適用機構覆蓋範圍、分檔設置、管理要求和相關指標的統計口徑。房地產貸款集中度超出管理要求的銀行業金融機構，須制定業務調整過渡期內逐步達到管理要求的調整方案，明確向管理要求邊際收斂的具體舉措。

通知解釋，要增強銀行業金融機構抵禦房地產市場波動的能力，防范金融體係對房地產貸款過度集中帶來的潛在系統性金融風險，提高銀行業金融機構穩健性。

中銀保監會主席郭樹清本月初曾發文指，房地產與金融業深度關聯，內地房地產相關貸款佔銀行業貸款近四成，且有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業，房地產是現階段內地金融風險方面最大的「灰犀牛」。

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