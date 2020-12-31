【專家樓評】黃詠欣：透過高成數按揭作清數可行嗎？

近日接到一個求助個案，客戶由於有近120萬元卡數及私貸，每月還款非常吃力，他第一時間便是找財務公司做二按清數，年息近20厘，但始終息口高，即使用了供息不供本方案，每月單是二按部分，還款要約2萬元，加上原有約1萬元的一按供款，對於月入只有三萬多元的他，仍然是難捱。

他在朋友介紹之下，找到我們幫忙，經了解後發現，他只是供了一個月二按，而且他持有的物業估值約500萬元，現時要借80%按揭才能夠清還二按(留意：清數不能做90%)，由於要經過按保公司審批，按保公司對於用作清數的高成數按揭申請，是要求在二按部分有6個月以上準時還款的良好紀錄才能審批，換言之客戶都要捱貴息多5個月才能轉回銀行按揭，預計息率約為2.5至3厘，會較財務公司二按息率低很多。

最後提一提大家，每間銀行對於是否接受透過轉按或加按套現作「清數」的取態各有不同，有部分銀行因為擔心客戶有其他隱藏的經濟及財政問題而不接受申請，不過亦有部分銀行都會接受，屆時息率會比財務公司低很多，根本不用像上述個案般白白繳付半年高息；另外，不是每一間按揭保險公司都接受用作清數的按保申請，客戶要留意哪些銀行有同時與兩間按保公司合作，才有較高機會成功批核，筆者建議遇到清數問題最好尋求專業人士協助，先行做評估及分析，能有效節省金錢及時間。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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