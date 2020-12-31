二手樓價指數全年跌1.07%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報176.22點，按周升0.2%，全年則跌1.07%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.30點，按周升0.17%。CCL(中小型單位)報176.69點，按周升0.11%。三大整體指數今周齊升，兼結束齊跌兩周。

政府宣布疫苖接種計劃，利好七大樓價指數齊升。當中三大整體指數齊升，是近四周第二次出現。第四波疫情爆發四周計，三大整體指數走勢一致，齊升及齊跌同樣錄得各兩次，反映樓價於高位爭持。CCL於175點至177點爭持、CCL_Mass於179點至181點爭持，CCL_中小型單位於176點至178點爭持。相信疫苖接種消息會短暫利好樓價走勢，但疫情仍然持續，相信未來樓價繼續高位爭持，未有向上或向下的信號，走勢仍有待觀察。

CCL(大型單位)報173.80點，按周升0.65%，連升4周共1.39%。早前豪宅樓價連續7周於171點窄幅爭持，最高171.98點，最低170.50點，方向未明。山頂文輝道地王招標前，豪宅樓價開始擺脫過往的僵局。本周指數創近十二周新高，升幅為近十周最大。

四區方面，今周三區升一區跌，各區樓價同樣反覆波動，未有明確方向。九龍CCL_Mass報175.39點，按周升0.91%。 新界東CCL_Mass報190.30點，按周升0.75%。港島CCL_Mass報185.92點，按周升0.46%。 新界西CCL_Mass報159.46點，按周跌1.67%。

以公布日期計，2020年上半年CCL於174點至181點之間波動，波幅約7點左右。下半年CCL走勢趨向橫行，於175點至178點之間高位爭持，方向未明。其他整體指數方面，CCL(中小型單位)全年跌1.12%、CCL(大型單位)跌0.84%及CCL_Mass跌0.38%。四區方面，九龍升1.89%、新界東升0.25%、港島跌1.39%及新界西跌2.90%。

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