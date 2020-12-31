歐股早市向下　空中巴士跌1%

2020年最後交易日，歐股早市受壓，其中英國富時100指數跌1.43%，報6,462點；法國CAC指數跌0.5%，報5,571點。德國和意大利因元旦前夕休市一日，英國及法國股市將提前收市。

此外，中國和歐盟周三已達成一項投資協議，這將使歐洲公司有更多進入中國市場的機會。

個股消息方面，空中巴士股價下跌了1%，此前美國貿易官員表示，他們正在提高某些歐盟產品的關稅，包括與飛機相關的零部件以及法國和德國的葡萄酒。此舉是針對歐洲針對美國波音公司長達16年的民航補貼糾紛中的最新行動。

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