中原住宅部全年佣金收入37.8億元　按年跌3%

2020年樓市受疫情衝擊，地產代理行收入亦下跌。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司香港住宅部於12月暫錄約2.15億元佣金收入，仍能保持收支平衡，第4季業績已獲盈利，而公司全年佣金已達37.8億元，雖然較2019年所錄39億元下跌約3%，但在「疫」市下表現已算喜出望外，主要受惠二手交投回升。

他指出，今年樓市交投主要靠香港用家客源支撐，期望2021年在疫苗逐漸普及，與通關等效應帶動之下，內地及海外買家可重返香港市場，帶動豪宅等物業交投轉活，公司明年目標佣金收入為50億元，希望創出歷來新高紀錄。

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