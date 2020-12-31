糧食危機未了！明年2月前阿根廷暫停玉米出口

外國傳報道，阿根廷是全球第3大玉米出口國，周三(30日)宣布將暫停玉米出口到2021年2月底，以確保當地糧食供應充足，玉米期貨價格已升至6年高位。

阿根廷政府在官網發布聲明指出，2019至2020年度預計出口的3850萬噸玉米，已放行3423萬噸，但希望留住剩下的427萬噸給國內需求，因夏季供應通常較稀缺。

高級商品分析師Terry Reilly表示，現在貿易商將注意力轉移到仍然十分不利的南美天氣上，氣象學家說，巴西和阿根廷的農業帶部分地區已經降雨，但主要產區的天氣仍然乾燥。

阿根廷宣布暫停玉米出口後，芝加哥期貨交易所玉米期貨周三觸及6年半高位。

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