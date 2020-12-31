通縮時代來臨？韓通脹連續兩年不到1%　創55年紀錄

外國傳媒報道，南韓12月31日最新數據顯示，12月份消費者物價指數(CPI)已連續3個月按年增都不到1%，也是連續兩年都在1%以下，創55年新紀錄。南韓雖暫時無通脹壓力，但悲觀者認為，通縮時代是否就要因此來臨。

韓國統計局最新報告，12月CPI只比2019年同期增加0.5%，略低於11月的0.6%，但比10月的0.1高。韓國官員表示，這代表無通脹。

南韓2020年都一直沒有通脹壓力，主因是低油價及疫情影響。以2020整個年度來看，南韓CPI年增率為0.5%，2019年則增0.4%，通脹率連續兩年增幅小於1%，為統計局於1965年開始編制CPI以來，55年中第一次見到通脹連續兩年都低於1%。

值得留意的是，南韓民眾外出吃飯與休閒花費雖增加1.2%，但卻是8年以來，最少的一次增幅。

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