【回顧與展望】思摩爾全年累飆3.8倍 成2020年表現最佳新股
2020年12月31日 16:25
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2020年新股市場可謂一面天堂、一面地獄，要數最黑暗的一宗，莫過於全城引頸以待的螞蟻集團在上市臨門一腳被中央煞停，令市場嘩然，之後在內地監管機構的重重打壓之下，至今重啟上市無期，不排除要進行大規模整固，才可換來當局開綠燈的機會。
總結全年，雖然全球經濟深受新冠肺炎疫情之苦，在源源不絕的中企來港上市下，新股市場依然精彩。十大升幅(詳見附表)之最，為電子煙生產商思摩爾(06969)，上市首日已大漲150%，未計手續費，散戶每手1,000股已帳面大賺1.86萬元；上市至今股價累飆高達382%。
有升自有跌，十大跌幅榜中，今年跌得最甘的新股，乃從事內地架空活動地板產品製造商的佳辰控股(01937)，其首掛當日股價已大挫近37%，全年亦大瀉82%。若抽中而仍未忍痛離場的投資者，每手帳面虧蝕2,190元，可謂欲哭無淚。
會計師行畢馬威早前預計，今年香港新股集資額創10年新高，達3,899億元，按年增長約24%，但相信全球排名仍不敵美國納斯達克市場，預測本港僅得第2位，未能蟬聯全球「集資王」的寶座。
值得一提的是今年新股一大特色，為在美國上市的中資概念股紛紛「愛回家」來港上市，貢獻全年集資總額約34%。隨着中美角力不斷，美方持續向中資股施壓下，該行相信中概股回港上市趨勢會延續至2021年。該行中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌稱，目前在美國上市又符合來港作第二上市要求的中概股約有50至60隻，預測明年將有130至150隻新股掛牌，集資額約3,500億至4,500億元，金額按年大致持平。
展望2021年，仍有多隻新股排隊上市，於除夕日(12月31日)已有至少7隻新股齊齊招股，共集資最多77.75億元，其中騰訊控股(00700)持股2.73%的醫渡科技(02158)計劃集資最多約41億元，為同期最大型新股。
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