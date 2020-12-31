【回顧與展望】思摩爾全年累飆3.8倍　成2020年表現最佳新股

2020年新股市場可謂一面天堂、一面地獄，要數最黑暗的一宗，莫過於全城引頸以待的螞蟻集團在上市臨門一腳被中央煞停，令市場嘩然，之後在內地監管機構的重重打壓之下，至今重啟上市無期，不排除要進行大規模整固，才可換來當局開綠燈的機會。

會計師行畢馬威早前預計，今年香港新股集資額創10年新高，達3,899億元，按年增長約24%，但相信全球排名仍不敵美國納斯達克市場，預測本港僅得第2位，未能蟬聯全球「集資王」的寶座。

值得一提的是今年新股一大特色，為在美國上市的中資概念股紛紛「愛回家」來港上市，貢獻全年集資總額約34%。隨着中美角力不斷，美方持續向中資股施壓下，該行相信中概股回港上市趨勢會延續至2021年。該行中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌稱，目前在美國上市又符合來港作第二上市要求的中概股約有50至60隻，預測明年將有130至150隻新股掛牌，集資額約3,500億至4,500億元，金額按年大致持平。

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