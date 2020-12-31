農夫山泉鍾睒睒身家6130億元 膺中國及亞洲首富
2020年12月31日 16:33
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鍾睒睒
中國首富排名2020年大執位，總結全年，農夫山泉(09633)創辦人鍾睒睒登上中國首富之位，超越印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)成為亞洲首富，全球首富榜則排名第8位；而在美國上市的拼多多，其創辦人黃崢排名中國首富榜第2位，與首席的鍾睒睒，力壓去年的冠、亞軍馬雲及馬化騰。
據《福布斯》中國富豪榜單資料顯示，現年66歲的鍾睒睒財富飆升786億美元(約6,130億港元)。農夫山泉是內地包裝飲用水及飲料龍頭企業，今年9月在香港上市，招股價21.5元，首日掛牌收市報33.1元，升53.95%；股價隨後節節上升，周三(12月30日)股價高見56.5元再創新高，周四(12月31日)收市報54.9元，升0.09%。上市以來，農夫山泉股價累計已升1.55倍，市值已突破2,700億元。
除了農夫山泉外，鍾睒睒旗下於A股上市的萬泰生物(603392.SH)，周四收市報201.53元人民幣，與發行價8.75元人民幣相比，股價累升逾22倍，市值873億元人民幣。
疫情下網購急增，帶動電商公司股價表現，同時受益於阿里系的不利消息導致馬雲身家縮水，在美國上市的中國電子商貿平台拼多多股價暴漲，黃崢身家水漲船高，其財富達631億美元(約4,921億港元)，位列全球第18位。拼多多股價周三(30日)在美國升7.7%，收報179.11美元，市值2,038億美元。
據此前業績數據顯示，拼多多第三季收入逾142億元人民幣，按年增長超過八成。截至2020年9月底止，平台年活躍買家數目達7.313億，按年比較增長36%。
至於阿里巴巴(09988)創辦人馬雲於《福布斯》中國富豪榜排名，由去年的冠軍跌落第3位，身家591億美元(約4,609億港元)。本來，阿里巴巴借着螞蟻集團上市的消息，股價一度衝上300元大關，可是螞蟻滬港上市被叫停，繼而捲入監管風暴，阿里股價由高位309.4元一瀉如注，周四收市報232.6元，市值高位蒸發逾萬億元。面對現時監管方面不明朗因素，不排除阿里股價進一步下挫。
騰訊控股(00700)創辦人馬化騰則由去年的第2位跌落第4位，財富554億美元(約4,321億港元)；騰訊股價今年以來累升50.1%，市值5.4萬億元。
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