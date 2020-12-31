農夫山泉鍾睒睒身家6130億元　膺中國及亞洲首富

據《福布斯》中國富豪榜單資料顯示，現年66歲的鍾睒睒財富飆升786億美元(約6,130億港元)。農夫山泉是內地包裝飲用水及飲料龍頭企業，今年9月在香港上市，招股價21.5元，首日掛牌收市報33.1元，升53.95%；股價隨後節節上升，周三(12月30日)股價高見56.5元再創新高，周四(12月31日)收市報54.9元，升0.09%。上市以來，農夫山泉股價累計已升1.55倍，市值已突破2,700億元。

疫情下網購急增，帶動電商公司股價表現，同時受益於阿里系的不利消息導致馬雲身家縮水，在美國上市的中國電子商貿平台拼多多股價暴漲，黃崢身家水漲船高，其財富達631億美元(約4,921億港元)，位列全球第18位。拼多多股價周三(30日)在美國升7.7%，收報179.11美元，市值2,038億美元。

據此前業績數據顯示，拼多多第三季收入逾142億元人民幣，按年增長超過八成。截至2020年9月底止，平台年活躍買家數目達7.313億，按年比較增長36%。

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