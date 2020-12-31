虛銀眾安銀行透露明年推出3項新服務

本港8間虛擬銀行於今年全數開業，其中眾安銀行行政總裁許洛聖今日(31日)發表網誌表示，冀於明年上半年推出3項新服務，惟沒有透露太多細節。

年內，該行推出信用卡ZA Card「最勁抽」消費獎賞計劃，該行指，截至今年12月27日的兩星期內，每日平均每46分鐘便有1位用戶透過「最勁抽」獲得200%現金回贈，而星期二抽中200%現金回贈的機會率較其他日子高21%，最幸運的用戶曾於一日內獲得3次回贈。

用戶憑ZA Card進行線下簽帳滿10元或以上，每筆交易可即時獲得一次參與「最勁抽」的機會，最高可賺取200%現金回贈。回贈會以ZA Coin形式立即存入用戶帳戶，並可隨時兌換成現金。推廣期至明年1月31日。

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