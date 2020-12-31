人民幣速遞：今年累漲6.5%　大行睇好升破6算

人民幣匯價於2020年可謂「大起大落」，年初曾插穿「七算」關口，及至年中展開長達半年的升勢，年初至今升幅達6.52%。儘管年內中國監管機構曾數次出手抑制人民幣升幅，市場迅速消化相關措施，更有大行預計，明年人民幣有望升破6算。

在岸人民幣今日(31日)收市報6.5398兌每美元，按日跌91點子。華僑永亨銀行經濟師李若凡指，儘管美元進一步趨弱，有利人民幣匯價走勢，惟購匯情況持續限制人民幣升幅，預計人民幣短期內或維持在6.5至6.55。

她續指，中國在利率優勢的帶動下，將進一步對外開放，帶動更多資金流入國內市場，估計經濟優勢及貿易順差有機會在明年上半年保持，若美元進一步走弱，人民幣或上望6.4甚至6.3水平。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020