金管局︰11月港元存款按月勁減1.05萬億元

香港金融管理局數字顯示，早前的大型新股認購活動令銀行存款在2020年10月底按月增加6.4%，當中港元存款增加9.8%。隨着這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，11月份銀行的存款總額按月下跌6.8%，當中港元存款按月大跌12.6%或1.05萬億港元，外幣存款亦輕微下跌0.2%。

撇除新股認購活動的影響，11月份銀行的存款總額及港元存款分別下跌1.2%及2.2%，主要由於部分大型企業客戶以存款償還貸款。

香港人民幣存款上升5.6%，於11月底為7,183億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為5,263億元人民幣，而10月份的數字為4,142億元人民幣。

金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動多少等，毋須過份側重個別月份的波動。

該局補充，按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

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