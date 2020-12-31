金管局︰11月新申請住宅按揭個案增加逾4%

香港金融管理局公布，11月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加4.3%，至11,375宗。截至11月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至15,725億元。

11月份新批出的按揭貸款額較10月份增加7.4%，至372億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加11.7%，至61億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加7.5%，至265億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加2%，至47億元。

此外，上月份新取用按揭貸款額按月增加14.7%，至255億元。

以香港銀行同業拆息(H按)作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的94.4%上升至11月份的94.6%。以最優惠貸款利率(P按)作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的2.9%下降至11月份的2.5%。

按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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