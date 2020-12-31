中國經濟：中銀保監促銀行機構加大撥備計提力度

據內地官媒報道，從中銀保監獲悉，為提升風險抵禦能力，中銀保監督促銀行機構持續加大撥備計提力度，備足處置不良貸款的「彈藥」，目前銀行業貸款撥備餘額達6.5萬億元人民幣(下同)。

中銀保監表示，為應對新冠肺炎疫情衝擊下不良貸款延後暴露的風險，已督促機構採用預期信用損失法等方式計提撥備。2020年1至9月，銀行業金融機構新提取撥備1.5萬億元，按年多提取2,068億元。2017年以來，內地銀行業共處置不良貸款7.5萬億元。

據介紹，中銀保監綜合運用現場檢查、風險排查等方式，持續開展信用風險摸排和分類糾偏，對人為調整資產分類、藏匿不良資產行為零容忍、嚴處理。

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