時富金融或獲提全購
2020年12月31日 17:10
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時富金融(00510)公布，賣方等悉數行使時富金融買賣協議購股權，並出售購合共1,113.6萬股時富金融股份，佔時富金融擴大已發行股本約4.39%，總代價應為835.2萬港元，即每股銷售股份0.75元。
此外，時富投資之關連人士關博士、梁兆邦、李成威及關廷軒持有合共988.8萬份時富金融2020年購股權。倘提出該等收購建議，則彼等可交出彼等所持有之時富金融2020年購股權以註銷或行使時富金融2020年購股權，並交出於行使後將予發行之時富金融股份以接納股份收購建議。
該等收購建議及該等收購事項之最高總價值為1.34億元。收購人及與其一致行動人士將擁有合共9,727.68萬股時富金融股份，佔時富金融經擴大已發行股本約38.33%。
根據收購守則第26.1條，收購人屆時須就全部已發行時富金融股份提出股份收購建議。待及於買賣完成後，股份收購建議將為每股現金0.75元。
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