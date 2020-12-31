新盤動向：SEA TO SKY年內速沽千伙　吸金107億元

項目暫售單位中，佔53%為三、四房海景大戶，兩房則佔47%，整體成交價介乎643萬至2,090萬元，呎價則由13,648至19,821元。長實地產投資董事郭子威稱，對樓盤銷售反應感滿意，預期踏入2021年，香港經濟可望逐漸恢復，樓價於上半年會繼續橫行，下半年有機會反彈，全年樓價或有約10%升幅。

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