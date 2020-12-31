港交所全年有173宗新上市　按年跌2.25%

年內已接受的上市申請共231宗，按年減少23%，當中主板佔216宗；上市申請已獲原則上批准共179宗，當中主板佔172宗、GEM板僅得7宗。處理中的上市申請個案共91宗，已獲原則上批准但仍未上市的佔111宗。沒有進展的上市申請個案有265宗，重新申請的有165宗。

值得留意的是，今年除牌公司數目共65家，按年上升32.65%，其中上市地位按照《上市規則》的除牌程序予以取消的宗數達31宗，按年飆升63.15%；私有化個案按年大增1.2倍至22宗。自願撤回上市地位有4家；停牌3個月或以上的公司數目共81家。

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