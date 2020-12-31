2020年突圍而出！台積電寫下6大驚奇

外國傳媒報道，台灣「股王」台積電在周四(2020年12月31日)收在530元新台幣(下同)，上漲5元，漲幅0.95%，創下歷史新高，市值達13.74萬億元，年內股價上漲199元，若從去年封關起持有1手，1年來獲利19.9萬元。台積電同時也寫下股價、市值、市值飆漲居冠、美國設廠震撼彈、英特爾訂單在望、先進製程持續領先等「6大驚奇」。

台積電今年股價、市值雙雙創下歷史新高，今年市值飆漲5.16萬億元，從去年封關的市值8.58萬億元增至13.74萬億元。隨着股價上漲、市值激增，全球市值排名也擠到前12大，皆寫下台積電的「驚奇」紀錄。

台積電5納米製程率先量產，且獨拿蘋果公司iPhone 12系列A14處理器及Mac處理器晶片 M1等訂單；先進製程技術領先全球，目前仍無人能出其右，成為台積電營運增長的主要動能，這也是台積電2020年的「驚奇」之一。

英特爾在先進製程的進展上受阻，不排除將訂單外包，市場共識認為，除了台積電，也沒有別的廠商可以承接，預計來自英特爾的訂單，將是台積電另一個重要的增長動能。

另外，台積電宣布將在美國亞利桑那州投資興建12吋晶圓廠，2020年11月的董事會通過將投資35億美元赴美國設廠，經濟部投審會也核准通過，規畫在鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計2024年上半年開始生產5納米製程產品。

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