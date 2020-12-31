Z世代來了！28歲前Pizza外送員怎打造113億王國？

現年28歲的英國前Pizza外送員Ben Francis，自2012年創立運動品牌Gymshark以來，因善用木「網紅」力量，成功吸引到「Z世代」(即2000年後出生的人)，獲利甚豐，且在TikTok上擁有的粉絲數量較許多運動品牌大廠還多，品牌價值估值已達14.5億美元(約113億港元)。

為了與同業大廠競爭，Francis想出一套原創的獨特策略，他廣邀各社群媒體的健身界「網紅」來使用自家產品，取代一般聘請運動明星擔任品牌門面的做法。Gymshark總共聘請了80位「網紅」，使其在TikTok上現在擁有220萬名粉絲，比Nike的130萬名還多。

受惠於非傳統行銷策略，Gymshark於2019年收入飆增40%至3.3億美元。他說：「年輕人只想買符合他們價值的社群領導品牌。我們只是一個剛好也會賣東西的社群。」

2020年8月，創投界General Atlantic斥資3億美元買下Gymshark的21%股權，使這個運動品牌的估值達14.5億美元。

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