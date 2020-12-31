雲端需求造就微軟大豐收　分析料明年股價再升16%

疫情下科技應用需求急速上升，亦造就股市上科技股的豐收年，要數當中的俵俵者莫過於微軟(Microsoft Corp.)，其今年股價大漲逾4成。分析人士認為，目前企業有33%的工作量使用雲端科技，2022年比例將上升至55%，微軟在雲端擁有主導地位，預測遠距工作趨勢將使未來一年股價續漲16%。

Wedbush分析師Dan Ives發表研究報告指出，當前的遠距工作環境，將促使更多公司採納雲端科技，而微軟的雲端運算平台「Azure」在這波轉型潮中，安裝的用戶數量無人能敵。

Ives預測，2021年微軟目標價上看260美元。他將微軟的投資評等設定在「表現優於市場」。

報告稱，Azure的雲端動能才剛開始，目前的普及率僅接近35%。另外，企業、消費者轉換Office 365文書處理軟體，也有望在未來幾年提供成長動能。

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