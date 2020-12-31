中美金融戰：美收緊監管嚇退中企　銀行IPO手續費恐跌三成

外國傳媒報道，美國收緊對在美上市企業的監管，恐造成中企放棄美國，改在香港、中國內地市場上市，進而影響國際銀行的IPO手續費收入，有3家在香港經營業務的全球銀行高管即預計，在中美會計準則僵局持續下，銀行的中企IPO手續費收入，恐下跌10%到20%，甚至可能出現30%的跌幅。

Dealogic數據顯示，非中資銀行在2020年，藉安排中企在美國、香港和中國的IPO，約淨賺了17億美元的手續費，為2010年創紀錄的18億美元以來最高，且其中有約2/3的手續費，來自幫助中企在紐約證券交易所和納斯達克交易所上市。

諮詢公司P＆C Ventures創辦人、野村股票資本市場前負責人Philippe Espinasse指出，雖然美國投資銀行2020年在中國的上市交易上表現很好，但此狀況未來能否延續值得懷疑，儘管美國投行中，有部分已完全控制其在中國的合資企業，但它們也將在中國市場面臨激烈競爭，且在中國市場的IPO手續費水平，和美國的紐交所與那斯達克相比也相去甚遠。

再者，雖然貝殼找房、陸金所等中企今年在美IPO共約籌集了381億美元，規模創2014年以來最高，但有銀行業者表示，此類交易已有放緩迹象，儘管中企2021年的IPO規模，有望超過今年在美國、香港和中國內地1、2級市場籌集的約2700億美元，但2021年中企可能多將選擇在香港、上海和深圳上市。

而在美國加強監管在美上市企業後，已有部分中企在美下市，或在香港二次上市，而這些中企多選擇中國銀行和券商承辦IPO業務，導致國際投行流失手續費收入。Refinitiv數據顯示，如高盛、摩根士丹利、美國銀行、瑞信和摩根大通等，2019年安排中企在美上市獲得的手續費，總計高達7.6億美元，但在香港IPO獲得的費用僅有3.1億美元。

此外，安永數據顯示，出於中國當局放寬股票發行規定，和當地投資者對大宗交易的興趣，中國2020年的IPO規模約年增87％，至約4,707億元人民幣，且已有800多家公司，獲得中國證監會的許可，在中國的證券交易所上市。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020