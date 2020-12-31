樓價UPDATES：朗逸峯套三房3年帳面輸「1球」

今年樓價轉勢下跌，再有業主損手離場，荃灣朗逸峯套三房單位以1,000萬元易手，原業主持貨3年帳面輸「1球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨49座高層3室，實用面積645方呎，三房間隔，以990萬元易手，實用呎價15,349元。原業主於2013年以720萬元買入單位，持貨7年帳面獲利270萬元。

●北角城市花園13座高層F室，實用面積775方呎，三房連套房間隔，原開價1,480萬元，放盤1個月，減價78萬元或5.3%，以1,402萬元成交，實用呎價18,090元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒本月錄7宗成交，平均實用呎價18,057元，其中7座極高層E室，實用面積445方呎，兩房間隔，今年8月開價918萬元，本月初調整至860萬元，最終成交價855萬元，實用呎價19,213元。

●荔枝角美孚新邨本月錄26宗成交，比上月多4宗或升約18%，屋苑3期百老滙街58號高層A室，實用面積779方呎，三房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價12,837元。

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新界區

●荃灣朗逸峯11座中層D室，實用面積939方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價10,650元。原業主於2017年11月購入上址，當時作價1,100萬元，持貨3年樓市辣招期滿沽售，帳面蝕讓100萬元，貶值約9.1%。

●馬鞍山中心4座低層F室，實用面積381方呎，兩房間隔，以603萬元易手，實用呎價15,827元。原業主於2017年以513萬元購入單位，持貨3年帳面獲利90萬元，升值約17.5%。

●大圍名城5座中層SB室，實用面積785方呎，三房連套房間隔，以1,250萬元易手，實用呎價15,924元。

●上水御皇庭1座中層C室，實用面積551方呎，三房間隔，以648萬元獲承接，實用呎價11,760元。

●元朗加州豪園嘉拿多徑雙號屋，實用面積1,387方呎，以1,348萬元成交，實用呎價9,719元。

●屯門居屋兆康苑N座高層1室，實用面積447方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約450萬元放售，即日減至438萬元成交，實用呎價9,799元。

●青衣翠怡花園4座高層C室，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價608萬元，放盤5日，降價至580萬元，最終進一步減至573萬元易手，較銀行網上估價低40萬至50萬元，實用呎價15,699元。

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