新盤UPDATES：日出康城SEA TO SKY累計賣出逾1000伙

疫情一直困擾今年樓市，但部分大型新盤推售仍錄理想銷情。其中近年供應源源不絕的將軍澳日出康城，年內開售全新項目的銷量已突破逾千伙，平均每戶售價逾千萬元，反映出該區一手盤需求持續強勁。

●SEA TO SKY年內速沽逾千伙 吸金約107億

項目暫售單位中，佔53%為三、四房海景大戶，兩房則佔47%，整體成交價介乎643萬至2,090萬元，呎價則由13,648至19,821元。長實地產投資董事郭子威稱，對樓盤銷售反應感滿意，預期踏入2021年，香港經濟可望逐漸恢復，樓價於上半年會繼續橫行，下半年有機會反彈，全年樓價或有約10%升幅。

●啟德MONACO料成2021年首個開售大盤

發展商積極部署2021年1月搶閘開盤。會德豐地產表示，旗下啟德MONACO早前已獲批預售樓花同意書，樓書及示範單位等準備工作已達最後階段，有望成為明年首個開售的大型住宅項目。項目提供399個單位，間隔由開放式至三房不等，實用面積約280至760方呎。

●泓碧樓價824萬元單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，馬鞍山泓碧再錄終止買賣合約個案，單位為5座7樓J室，實用面積523方呎，原本於2018年12月以824.2萬元售出，呎價15,759元。發展商亦已發出新銷售安排，於1月3日推出單位重售。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY除夕錄承接

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，除夕錄得低層一房戶獲承接，單位為3樓E室，實用面積398方呎，成交價1,154.3萬元，呎價29,003元，買家採用「1440 GO」先住後付計劃入市。該盤於上周推出網上預約睇樓送價值300元禮劵等優惠後，市場反應理想，睇樓量按周倍增。

●藝里坊‧1號年初近800萬元沽出單位終止買賣

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