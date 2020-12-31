雲南水務出售附屬公司23%股權
2020年12月31日 21:29
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雲南水務(06839)公布，雲南省投資集團將再次向集團非全資附屬公司雲南雲水建設工程有限公司注資，代價為5億元人民幣(下同)。雲南資管完成首次增資後，持有雲南雲水建設工程19.375%份權，完成二次增資後，持股將增至約23.958%。作為交易的一部分，雲南水務已同意將其於雲南雲水建設工程的實繳出資額由5.6億元削減至5.17億元，並將4,240.41萬元由註冊資本轉換為雲南雲水建設工程的資本公積。
完成交易後，雲南雲水建設工程將分別由雲南水務及雲南資管持有約56.667%及約43.333%。
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