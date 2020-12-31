中科生物涉美反傾銷調查　平均傾銷率44.6%

集團旗下全資附屬公司福建省漳平木村林產有限公司被裁定若干出口至美國的木製品之加權平均傾銷率及補貼率，分别為44.6%及20.56%，集團產品進口商需交付上述指定保證金。

目前，美國國際貿易委員會計劃在2021年2月1日或前後做出最終傷害裁定，集團將密切監察有關調查的發展，並尋求必要和果斷的行動以盡量減少負面影響。

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