【悲情樓市】多年升勢正式告終　新盤成交挫兩成

今年樓市飽受肺炎疫情打擊，多年來的樓價升勢正式告終，一份反映二手住宅價格走勢的代理數據，全年回落1.07%，為該指數12年來首次報跌。主要屋苑以鰂魚涌康怡花園走勢最弱，呎價全年跌7.8%最傷。

十大屋苑當中，佔8個今年樓價倒退，以上述康怡花園跌幅最大，最新調整實用呎價約16,562元。其次鴨脷洲海怡半島及沙田第一城，亦分別下挫約6.5%及4.5%，呎價報16,461及17,241元。不過，樓價滑落有利交投，該行指出，整批屋苑2020年全年錄3,255宗成交，按年大增43.6%，為6年高位。

此外，今年有兩個屋苑呎價跌穿萬元，為深井麗都花園及荃灣荃威花園，呎價按年挫7.4%及15.4%，跌至9,823及9,656元。荃灣近日亦出現蝕讓個案，世紀21集團林國輝表示，該區朗逸峯11座中層D室，實用面積939方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，呎價10,650元。原業主2017年11月以1,100萬元入市，現辣招鬆綁帳面損手100萬元。

他認為，近期疫情惡化，加上禁聚令收緊，無論一、二手成交都受影響，建議政府撤銷15%新住宅從價印花稅，因為稅率太高令買家卻步，撤辣將有助樓市買賣回穩。

市場減價及低價個案不絕，中原李韋鋒稱，青衣翠怡花園4座高層C室兩房戶，實用面積365方呎，叫價608萬元，放盤5日即減至580萬元易手，較銀行網上估價低約40萬至50萬元，呎價15,890元。

利嘉閣彭錦添表示，同區灝景灣6座低層G室，實用面積849方呎，三房連套房間隔，11月底叫價1,450萬元，減價100萬元後，以1,350萬元成交，呎價15,901元。

另方面，該行研究部主管陳海潮指出，近日樓市未有重大利好或利淡消息，買賣氣氛相對平穩，加上市民留港過節，本港50個主要屋苑將於周六、日錄1,180組預約睇樓，按周上升3.1%，連同明天假期，一連三天則共約1,565組。

另外，2020年新盤市場受新冠肺炎疫情持續衝擊，據東網統計，全年僅錄逾1.46萬宗一手交投，按年下跌超過兩成，更創出一手住宅銷售條例生效以來7年新低紀錄。市場預期，隨着疫苗逐漸普及，發展商將加速推盤，明年一手交投量可望回升至2萬宗水平。

自爆發疫潮以來，發展商推盤步伐明顯受阻，除了面對疫症對買家產生的負面影響外，亦要因應政府推出禁聚令等防疫措施要求，去制訂賣樓人潮管制等安排，即使市場已逐步適應各式新常態，全年仍有不少大型新盤未能如期登場，導致新盤推售量較預期大減。

據一手銷售資訊網資料，在第四波疫情惡化下，上月推盤量亦較市場原先預料為少，最終只有一個全新單幢項目成功開售，12月僅錄逾570宗一手交易，按月急挫約78%，並創出近10個月以來最少。

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