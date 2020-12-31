CFETS下調人幣匯率指數美元權重　反映貿易狀況

中國外匯交易中心(CFETS)公布，由2021年1月1日起，調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子的權重，但國際清算銀行(BIS)指數和SDR指數的籃子及權重不變。

具體來看，美元的CFETS指數權重由之前的0.2159降至0.1879。此前，美元權重已下調兩次。歐元權重則由之前0.1740升至0.1815，為第二次上調。日本所佔權重為第三，為0.1093。CFETS籃子中包含24種貨幣，調整後美元權重仍居首位。

所謂CFETS人民幣指數，是中間價定價時最重要的參考指數。該中心指出，權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得。現版指數採用的是2018年度貿易數據，為進一步增強指數代表性，交易中心採用2019年度貿易數據作為權重進行調整。

美匯指數持續趨弱，資金不斷流入人民幣，離岸人民幣周四(31日)升破6.5關口，創近兩年半新高。在岸人民幣收市報6.5398兌每美元，按日跌91點子。

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