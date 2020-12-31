「奈雪的茶」傳以近156億元估值完成C輪融資

內地媒體報道，中國茶飲品牌「奈雪的茶」已完成新一輪融資，對公司的估值近20億美元(156億港元)。

據報深圳市品道餐飲管理有限公司C輪融資募集超過1億美元，由私募股權投資公司太盟投資領投，雲鋒基金也是投資人之一。

知情人士透露，這家茶飲連鎖的所有人正在考慮於香港上市，早前新冠疫情令其美國上市計劃面臨不確定性。遭於今年2月有報道指奈雪的茶已以保密形式遞交美國首次公開募股申請。

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