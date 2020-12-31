道指除夕早段跌11點　埃克森巨額撇帳股價升不足1%

美股在2020年最後一個交易日變動不大，道指早段跌11點，報30,398點；標指跌1點，至3,730點；以科技股為主的納指則升1點，至12,871點。

石油巨頭埃克森美孚宣布為資產撇帳200億美元，主要涉天然氣資產，惟同時料第4季業績受惠油價上升及化工業務毛利改善，股價早段報41.59美元，升0.78%。

總結今年，得益於華府及聯儲局落重藥救市，美股表現不俗，從3月低位強勁反彈，升勢在11月大選後及疫苗研發取得進展後加速。據統計顯示，道指周三錄得去年第13次收市新高，3大指數合共破頂次數達100次，為2007年以來最多，若以周三收市計，道指累升逾6%，標指及納指今年分別漲約16%及44%，

股份表現方面，「宅經濟」股獨領風騷，當中視像會議軟件開發商Zoom截至周三為止，全年股價累飆419%，家居健身器材供應商Peloton升幅更達445%，而疫苗股Moderna股價同樣勁升468%。

與此同時，重磅科技股依然受捧，蘋果公司(Apple Inc.)股價累升82%，亞馬遜亦漲逾77%。另邊廂，疫情重創消閒及航空股，嘉年華郵輪及聯合航空股價今年瀉逾57%及49%。

ING宏觀研究環球主管Carsten Brzeski表示，今年整體來看，決策官員放水「淹沒黑天鵝」，提到近數周升市反映對2021年的樂觀情緒，市場憧憬將出現同步的經濟復甦。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020