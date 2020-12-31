復星國際斥45.3億人幣 購沱牌舍得集團70%權益
2020年12月31日 22:47
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復星國際(00656)公布，以45.3億元人民幣(下同)收購四川沱牌舍得集團70%權益。集團將通過現金支付，其中8億元保證金已於拍賣報名時支付，餘額將於2021年1月15日或之前結付。交易完成後，集團將進一步深化白酒戰略布局，並看好目標公司的潛在增長，其具有優質的白酒業務，能夠與集團發展戰略進行協同。
四川沱牌舍得集團成立於1995年5月，主營業務包括白酒業務、醫藥業務、水電業務及其他少數股權投資等，舍得集團持有舍得酒業29.95%股權。其2019年除稅後淨利潤為6.212億元；截至6月底，未經審計之總資產及淨資產分別為43.97億元及24.7億元。
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