【產經專題】人幣兌每美元 勢挑戰六算

人民幣匯價於2020年可謂「大起大落」，年初兌每美元曾插穿「七算」重要心理關口，及至年中展開長達半年的升浪，全年「埋單」升幅達6.52%，終止連續兩年跌勢。儘管中國監管機構曾兩度出招限制人民幣升幅，惟措施效力僅短暫，隨着市場預期中美角力有所紓緩及美匯指數偏軟，在岸人民幣更攀至6.51關。大行花旗對人民幣看法「最牛」，料今年底有望挑戰六算，即每百港元約兌76元人民幣。

回望去年人民幣匯率走勢，受新冠肺炎影響，2月農曆新年長假後的首個交易日，在岸及離岸人民幣雙雙跌穿七算，儘管前外匯局國際收支司司長管濤出口「護價」，指疫情對人民幣的衝擊僅短暫，單日仍貶值1.36%，為2015年「小匯改」以來最大單日跌幅。

去年上半年中美貿易角力揮之不去，人民幣去年大致徘徊6.9至7的偏弱水平，於5月下旬在岸價更插穿7.1。當時市場憂慮美國或針對《港區國安法》推出制裁，並引發中美對第一階段貿易協議進行重新評估的風險，市場瀰漫不安情緒，更拖累離岸人民幣低見7.1965，見歷史最低水平。

其後中國漸擺脫疫情影響，經濟復甦勢頭強勁，帶動中美息差持續擴大，下半年人民幣更展開強勁升勢，單日飆升近千點子。為減緩人民幣升值速度，中國監管機構於10月兩度出手抑制匯價，包括將遠期購匯風險準備金由20%「歸零」，意在提升企業遠期購匯需要，從而緩解人民幣升值壓力。

人行又讓人民幣中間價報價模型中的「逆周期因子」逐漸淡出使用，受中國經濟及利率相對優勢的支持，其後人民幣整體仍保持6.6較強水平，反映措施成效有限。於2020年最後交易日，市場流動性較低，在岸價以6.5398水平畫上句號，全年漲幅創12年來次高。

中美關係為近年人民幣最大風險，市場憧憬拜登上場能緩和中美關係，刺激人民幣進一步升值。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷形容，去年人民幣匯價猶如坐「過山車」，5月人行貨幣政策收縮成為轉捩點。多間大行對2021年走勢相當樂觀，花旗料外資會持續追捧以人民幣計價資產，預計今年底人民幣將攀至6，甚或更強水平。

中國外匯交易中心(CFETS)公布，由1月1日起，調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子的權重，其中美元的權重由0.2159降至0.1879；歐元權重則由0.1740升至0.1815。調整後，美元權重仍居首位。

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