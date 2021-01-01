東方日報B2：6大黑天鵝恐突襲2021年

●民主黨控制參議院

現時事隔美國總統及國會大選已約兩個月，惟「狂人」特朗普擔任總統這4年來，想必令投資者史無前例地關注美國政局。1月5日，民主黨人奧索夫及禾諾克，將挑戰喬治亞州現任共和黨籍聯邦參議員萊夫勒及珀杜的席位。

鑑於迄今共和黨在參議院擁有50席，比候任總統拜登的民主黨多兩席，要是上述兩名民主黨人奪得喬治亞州的最後兩個聯邦參議員席位，將與共和黨平分，屆時將由候任副總統賀錦麗擔任參議院議長，為民主黨贏得該院控制權，市場憂慮民主黨將啟動加重稅率和對科技行業的監管，或使科技股大挫，而進一步發行國債、支持民主黨經濟計劃的隱憂，則有推動債息抽升之虞。

●拜登「劈炮」 美股大冧

近日還有政客幫助總統特朗普扭轉選舉結果，要是成功固然「大鑊」。然而，就算拜登順利入主白宮，內地傳媒卻認為今年恐會有一隻「黑天鵝」撲向他，就是掛冠辭職！

其背後邏輯是，這位在爭議聲及社會嚴重撕裂中勝出大選、史上當選時最年長的候任總統，入主白宮後未能磨合兩黨分歧，並且面臨愈來愈大的抗議和社會動盪壓力，於是「劈炮」，並由其副手賀錦麗接任，屆時恐觸發美股大幅回調、信貸息差擴大及美元加速貶值。

上述的說法當然有點危言聳聽。根據英國媒體的2021年大事預測就認為，拜登將不會是個飽受國會掣肘的「跛腳鴨」總統，至少在外交領域，可以藉着行政命令，實現讓美國重返《巴黎氣候協議》等主張。

而美國銀行則估計，兩黨出現僵局和最終訂下緊縮政策的可能性不低。

無論如何，中美兩國應不會再達成貿易協議，事關世界貿易組織(WTO)規定勞工與環境規範等根本問題仍然無解，而且拜登也要「錫住」搖擺州的選民，不會令自己顯得向中國示弱。

●疫苗未能廣泛接種

市場憧憬疫苗面世並得到廣泛接種，民眾不再受限於社交距離甚至封城等防疫措施，經濟得以恢復動力。英國媒體卻預測，世界衞生組織(WHO)今年不會解除對新冠肺炎公共衞生緊急事件的定性。

內媒更提醒大家要留意一隻「黑天鵝」，就是疫苗未必能夠如願廣泛被接種。其理據是︰首批疫苗大量出貨後，還要關注的重點是怎樣分發，國與國之間及國內誰先接種、何時接種，定價等將極大地影響資本市場的情緒，而且另一個巨大不確定性是究竟最終有多少人接種。

英國媒體也不認為全球50億成年人有大多數能接種疫苗，首先是分配問題，一些國家或因物流和資金掣肘而無法實現大規模分發，而且就連在英美兩國，民眾對疫苗的疑慮也可能影響接種進度。

●163萬億救市救出禍

內媒指，去年21萬億美元(約163萬億港元)的全球經濟刺激計劃確有必要，問題是本身經營不善的壞公司也與優質企業一樣得到政府救助，就算不觸發債務「爆煲」，資金不能用得其所，長遠會恐拖累生產力增長。現時「發達國家俱樂部」經合組織(OECD)已有16%企業屬於只在「吊命」的「殭屍企業」。

內媒擔心救市觸發的「黑天鵝」，還包括歐洲央行支持經濟復甦的能力後勁不繼，拖累歐元本年跌至1.06美元。而相反方向則是美國聯儲局前主席、即將擔任財長的耶倫透過壓低美元匯率刺激經濟，導致美元暴跌15%。

市場更要留意企業債務違約不斷浮現，繼而波及到國有實體、企業信貸評級廣泛被下調。內媒警告，這將導致新興市場股市次季前下跌30%，並創出2013年、即聯儲局醞釀結束量化寬鬆後最差表現。

●油組為撲水陷分裂

英國媒體所作的2021年大事預測包括國際油價能企穩於每桶50美元，主要是疫苗得到廣泛接種，足以抵銷石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等其他產油國重新增產的影響，差在會否毫無節制，畢竟沙特阿拉伯和俄羅斯去年才爆發過一場「石油戰」，為其後油價暴瀉、紐約期油破天荒跌見負數揭開序幕。

內地有分析擔心危機可能重演，事關產油國可能為了填補財政缺口，放棄供應配額，繼而導致OPEC合作瓦解，油價再次瀉回每桶20美元。游資氾濫碰上低潮過後的經濟反彈，期望從實物資產中賺錢的投資者和交易員，屆時恐將海量的資金轉戰銅等其他大宗商品，銅價或會飆50%。

●企業持續撤離城市

2020年的世紀疫症令網上購物和遙距辦公等大行其道，這些變化將持續多久、範圍擴大或縮小，抑或迅速恢復到疫情之前，2021年應該會逐漸明朗。

內媒引述美國銀行列出的一隻「黑天鵝」，就是愈來愈多的企業將職位從昂貴的城市遷出，並相應地調整工資，導致民眾薪酬增長受限。

至於要否買科技股「對沖」，英國媒體則認為，包括蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜和微軟等市值最高的美國5大科技公司，2021年收入會合共增長1,600億美元或13%，5企總市值將進一步升至8萬億美元(約62.4萬億港元)大關，這些「明星」公司股價應不會有大礙。

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