【歐股收爐】英國富時全年挫14%　逾10年最慘

歐洲股市在2020年最後一個交易日表現偏軟。英國富時100指數收報6,460點，跌95點或1.45%；法國CAC指數收報5,551點，跌48點或0.86%；德國DAX指數收報13,718點，跌42點或0.31%。

在新冠肺炎疫情的影響下，由於歐洲經濟趨於放緩，加上新冠肺炎疫情拖累下，當地股市在2020年表現偏軟。泛歐Stoxx 600指數收報399點，跌1點或0.3%，總結2020年則累跌約3.8%。

此外，英國脫歐在年內均存在不確定性，令英國股市全年累跌約14%，創自2008年以來最差的表現；法股和德股則分別累跌約7%和上升3.5%。表現最差的是西班牙股市，當地IBEX指數全年跌幅近15%。

事實上，歐洲經濟在2020年底已經有回穩迹象，當中，英國和歐盟上周四(24日)終於達成英國脫歐貿易協議。

歐盟27個成員國政府周二(29日)全數批准英國脫歐後貿易協議，歐盟委員會主席萊恩及歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾周三(30日)正式簽署協議，文本將送到英國待首相約翰遜簽署確認。英國下議院周三以521票贊成、73票反對，大比數通過貿協。

另一方面，歐盟與中國領導人周三宣布原則上達成全面投資協定，趕在德國輪任歐盟主席國任期結束前2天及拜登上任美國總統之前定案。

歐盟與中國的經貿磋商進行達7年之久，歐盟長期以來希望達成擴大歐盟企業准入中國市場的協定，這目標趕及2020年結束前達成，將有助歐洲企業在中國經商。

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