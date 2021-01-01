【回顧與展望】中概股湧港　料籌逾千億

所謂「禍兮福所倚」，2020年中美金融戰升溫造就於美國上市的中資概念股「愛回家」，撐起香港新股市場半邊天，佔全年集資額約34%。業界人士預計，受到地緣政治影響，中概股2021年將加快來港第二上市，料有不少於10宗，當中包括企業同股不同權(WVR)的中概股，集資超過1,000億元。

美國國會2020年12月通過《外國公司問責法》，企業往後需要提供證明並非由外國政府操控，才可在美國上市。市場預期將推動更多中概股回流，華興證券認為，對有意尋求第二上市或再上市的中概股而言，基於其境外融資需要、行業受監管情況、可變利益實體(VIE)結構上市的方便程度等考慮，現階段優先考慮的上市地仍是港股，而非A股。中小市值的中概股可能從美國私有化退市後，在香港重新上市。

會計師相信，在諮詢未有總結之前，部分中概股會先行來港雙重上市，以藉着互聯互通來接觸內地投資者。

華興證券指，企業基於長期的戰略性及商業考量，以及期望在資本市場上獲得更高的關注度、估值水平和交易量，預計將有更多計劃上市的中國企業，選擇在內地或香港上市。

該行首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，港交所不斷改革及完善市場，包括縮短新股上市的招股結算周期、推動「新股通」等，增加香港作為集資市場的競爭力，亦有助保持其交易量及投資者熱情，從而改變港股的交投生態。

龐氏形容，中概股的回歸將是逐步的過程和長期的故事，而不會是迅速退潮褪色的熱話，更不會對香港市場和A股市場的流動性帶來很大的影響。

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