【回顧與展望】第二上市股納港股通挑戰大

根據中港兩地制度，上市公司要納入港股通，首要須獲納入恒生綜合指數，而上海及深圳證券交易所再根據成分股，編製港股通名單。而同股不同權股份(W股)要滿足成交額、市值及上市時間等額外條件，方可納入。

有業界人士認為，基於第二上市股份受第一上市地監管，而來港第二上市之上市機制，比一般在港第一上市的公司豁免不少條款，故內地會較為審慎。加上當中或涉及技術問題，而且內地投資者能透過港股通買賣在港第二上市股份，或影響中資企業回歸「A股」的意欲，相信政策獲中央首肯才可實行，當局或希望分段逐步發展。

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