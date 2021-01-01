【回顧與展望】港交所年漲67%　估值偏高

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡認為，港交所2020年內股價升幅較大，一來估值擴張，二來大市成交暢旺，新股市場活躍，交易費及上市費用增加，帶動盈利增長。

展望2021年，她預計，港交所將會繼續受惠於中概股回流及新經濟股上市熱潮，而且資金將會流入亞洲新興市場，港股估值低有望受惠，繼而利好大市成交，股價再創新高相信只是時間問題。

市場相信「互聯互通」將會繼續擴展。陳氏指，若然未來第二上市股份獲納入港股通、落實「新股通」等固然對股價有幫助。不過，由於港交所未來12個月預測市盈率已達38倍，處於過去10年區間的偏高水平。目前最為關注的，港交所在中港金融融合方面有何突破，從而帶動估值上升。不然，2021年的股價升幅料遜於2020年。

不過，美資券商高盛向港交所前景大潑冷水，即使日前分別上調港交所2020年及2021年兩年每股盈利預測2%及0.5%，並調升該所目標價，也只不過是345元，即較周四收市價有18.82%潛在跌幅，並維持「沽售」投資評級。高盛對上一次調整港交所目標價至342元時提到，該所2021年投資收益將倒退約兩成，主要受累市場利率下降。

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