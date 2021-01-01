國際金價全年累漲近25%　創十年最強表現

國際金價在2020年最後一個交易日交投淡靜，紐約2月期金收報每安士1,895.1美元，升1.7美元或0.1%。紐約3月白銀期貨收報每安士26.412美元，跌16.1美仙或0.6%。美匯指數報89.96，升0.32%。

總結2020年，紐約期金累升近25%，創自2010年以來最大年度升幅；紐約期銀累升約48%，同創自2020年以來最佳年度表現。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo預期，金價在今年首季有望升至1,950美元，芣主要由於寬鬆貨幣政策及財政政策刺激，均可能會推升通脹預期，令美國實際利率進一步下跌，促進黃金投資成為重要的美元對沖資產。

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