【回顧與展望】李小加提前退任CEO震撼市場

李小加任內有成功收購倫敦金屬交易所(LME)、開通「滬深港通」等功績，也經歷過與倫敦證券交易所合併失敗，而A股指數期貨、「新股通」、債券通南向通等仍未成事。不過，他未有視之為「遺憾」，認為「遺憾是你自己覺得應該得到而得不到，我從來沒有認為甚麼東西我應該拿到」，稱任內已盡力。

儘管在工作上無憾，但李小加透露，對離任前不能親自跟員工一一道別感到可惜。原定計劃在任內最後一個月，走訪集團不同部門，與各同事好好道別，「聊一兩句」，若對方不介意，更能拍照留念，並在聖誕晚會上留美好回憶。可惜新冠肺炎再度襲港，一切都落空。

他任內亦曾作出不少具爭議決定，包括延長港股交易時段，及引入阿里等W股來港上市，惟在他帶領下，香港於過去11年7次成為全球新股市場「一哥」。不過，香港證監會去年7月初曾批評港交所拚上市業務的部門，一些做法有影響上市部監管職能和獨立性之嫌疑，而部門之間職能分隔亦顯不足。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020