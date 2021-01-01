紐約期油全年挫21% 布油續守51美元關
2021年01月01日 03:47
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(Getty Images圖片)
國際油價周四(31日)向好，紐約2月期油收報每桶48.52美元，升12美仙或0.25%；布蘭特2月期油收報每桶51.8美元，升46美仙或0.89%。
總結2020年，紐約期油累跌約21%；布蘭特期油則累跌約22%，主要受累於新冠肺炎疫情全球持續升溫，令油市需求預期受壓。當中，在2020年4月份，由於疫情嚴峻加上產油國打價格戰，導致紐約期油一度急挫至負40.32美元，為有史以來首次出現負值；至於布蘭特期油低見15.98美元，創1999年以來新低。
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