【產經專題】內地客來港投保連縮5季

新冠肺炎疫情使跨境人流受限，香港通關無期直接打擊內地客來港投保，令2020年內地客保險銷售慘不忍睹。據保險業監管局數據，內地客來港新做保單保費連續5個季度收縮，去年第三季更按年暴瀉97%，為有紀錄以來最大跌幅，業界認為，應加強本地業務促進平衡發展。

保險業監管局資料顯示，由於跨境人流持續受到限制，去年第三季源自內地訪客的新做保單保費，由次季的8.39億元跌至2.66億元，按季收縮約68.3%，首三季則按年下跌81.9%至65.07億元，佔個人業務總額6.6%。若按年計算，第三季內地客新做保單保費更大跌97.24%。若以保單數目計算，去年首三季內地客新做保單數目僅2.78萬份，按年插九成。

有業界人士認為，內地人對香港保險的潛在需求依然旺盛，通關後內地人續會追捧香港保險產品，主要因為本港有效的法律和規管機制、可買外幣保單、產品選擇較多及保費較低，當中危疾、終身壽險及醫療保險最受歡迎，然而，香港目前仍陷於第四波疫情，短期而言，內地客在港購買保險的金額會愈來愈少。

疫情下尤需依靠科技進行保險銷售，保險業監管局行政總監張雲正早前表示，已透過「保險科技沙盒」獲批8個先導計劃測試服務，將與業界溝通，研究更多基建及措施，該局去年2月起實施臨時便利措施，容許業界以非親身方式銷售特定產品，透露截至9月底，為業界帶來約3億元保費收入。

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