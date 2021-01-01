【產經專題】8虛銀「疫」市突圍　共吸78億存款

香港金融管理局發出8張虛擬銀行牌照，2020年悉數開業，儘管多間虛銀明言無意打「價格戰」，惟利率定價仍相當進取，虛銀客戶存款金額至少達10億美元(約78億港元)，業界普遍認為疫情反而推動香港金融科技發展。

虛銀開戶人數持續上升，數據顯示，8間虛銀自開業以來共吸納約30萬名客戶，存款金額達10億美元。儘管目前處於低息環境，多間虛銀仍以高息存款作招徠，尤其活期存款戰場烽火漫天，虛銀1厘活期息已是家常事。

較為轟動的是，匯立銀行曾推出「9.8厘快閃小巴」活動，其超高定存息吸引客戶湧入，惟僅推出一日便因系統故障煞停。虛銀的科技安全一直備受關注，Mox「查詢月結單」功能一度出現故障，增加市場對科技安全的擔憂。

虛銀界高層同時頻密「執位」，人事調動不時出現，其中匯立銀行獲發牌起已兩度更換行政總裁，最新由李家達「坐正」；天星銀行則由姚文松接任劉雪樵成為掌舵手；livi Bank年內亦有多名主管接連請辭。

目前虛銀仍處於較早發展階段，惟各有賣點，包括高息存款、扣帳卡現金回贈等，傳統銀行亦變招應對，包括取消數十項基本服務收費。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020