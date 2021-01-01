美股收市：道指破頂升196點　納指年飆43%逾十年最強

美國股市在2020年最後一個交易做好，3大指數齊以近全日最高位收市，而道指和標指均創出收市新高。道指收報30,606點，升196點或0.65%；標指收報3,756點，升24點或0.64%；納指收報12,888點，升18點或0.14%。

儘管美國經濟刺激支票金額從600美元提高到2,000美元的願景落空，但市場期盼進入2021年，新冠疫苗的逐步推廣以及9,000億美元額外刺激計劃，將為經濟增長和企業盈利能力的反彈帶來希望。

總結2020年，得益於華府及聯儲局落重藥救市，美股表現不俗，從3月低位強勁反彈，升勢在11月大選後及疫苗研發取得進展後加速。道指、標指、納指全年分別累升7.3%、16.3%、43.6%，當中納指創自2009年來最好的年度表現。

股份表現方面，「宅經濟」股獨領風騷，當中視像會議軟件開發商Zoom全年股價累飆逾395%；家居健身器材供應商Peloton升幅更達434%，而疫苗股Moderna股價同樣勁升434%。

與此同時，重磅科技股依然受捧，蘋果公司(Apple Inc.)股價逾累升82%，亞馬遜亦漲逾76%。另邊廂，疫情重創消閒及航空股，嘉年華郵輪及聯合航空股價今年瀉逾56%及50%。

ING宏觀研究環球主管Carsten Brzeski表示，今年整體來看，決策官員放水「淹沒黑天鵝」，提到近數周升市反映對2021年的樂觀情緒，市場憧憬將出現同步的經濟復甦。

數據方面，美國就業市場略為改善。美國勞工部周四公布，上周首次申領失業救濟人數減少1.9萬人，至78.7萬人，低過預期83.3萬人；前周持續申領救濟人數亦回落至521.9萬人，低過預期539萬人。

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