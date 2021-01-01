【匯通天下】澳紐元或回落　候低吸納良機

美元於過去兩個月顯著下跌，其他貨幣上升，當中尤其以跟着環球經濟走的商品貨幣升勢最為顯著，相信出現這情況某程度上與全球開始接種新冠肺炎疫苗，盼望經濟有望早日復甦有關。

若要達到群體免疫，必須要大部分民眾完成兩次疫苗接種才可見其效應。而專家早已指出，要做到這情況最快也待2021年中。雖然大家也明白此點，但現在問題是先前當疫苗快面世之際，投資者已開始低吸商品貨幣，到英美國民開始接種疫苗，市場對推升商品貨幣更見積極。

不過，現在英美疫情沒半點改善，更爆出病毒變種及單日新增確診人數大幅飆升，擔心已處高位的商品貨幣難免會有一定壓力。

若疫苗能有效控制疫情，配合全球極度寬鬆的貨幣政策，使環球經濟得以快速恢復，商品貨幣確能被看高一線。但現在似乎距離這一天還有一段日子，加上商品貨幣本身也已累升不少，提防商品貨幣短線或出現調整。然而，如出現調整會是一個重新吸納商品貨幣的機會，預料澳元中線目標78美仙，紐元則為73美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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