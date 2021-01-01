【專家點評】麥嘉嘉：孳息率看升　美國長債買唔過

聯儲局早前表明，將維持聯邦基金利率在當前水平，直至平均通脹超過2%。最新的「點陣圖」顯示，利率直至2023年底將維持不變，故預期主要成熟市場的央行很可能在未來幾年維持低利率，資產購買規模保持不變。

美國長債孳息率在2020年第三季於0.5至0.75厘之間窄幅上落，踏入第四季開始上揚。自美國總統選舉結束後，民主黨參人拜登勝選，市場預期中美緊張關係或緩和，市場風險胃納改善，加上其後疫苗上市消息令經濟復甦預期加強，美國10年期國債孳息率回升至接近一厘水平。若美國兩黨達成新一輪刺激措施，風險資產或吸引投資者目光，資金將由國債回流至股票，債息料有上升空間。可以預期，美國10年期國債孳息率將重上一厘。

美國投資級別債券去年總回報約6.9%，與國債息差收窄至約110個基點。我們預料息差再收窄空間不大。美國高收益債券去年回報約4.2%，跑輸投資級別債券，但隨着經濟增長前景趨向樂觀，勢再次吸引資金流入。目前美國高收益債息與國債相差約420個基點，較去年初疫情剛爆發時仍高出約100個基點。

我們認爲，美國高收益債券比投資級別債券具更大的息差收窄空間，預期將跑贏投資級別債券，但以具有較佳信貸質素的短期債券爲首選。

另外，中國債券市場在疫情下爲投資者提供分散風險及可觀收益好處，無論在岸或離岸美元債與成熟市場的股市相關性都較低。外電數據顯示，由外資持有的中國債券規模額度

由2019年不足兩萬億元人民幣，增加至2020年9月底止的2.46萬億元人民幣。富時羅素將中國債券納入世界政府債券指數(WGBI)，預計2021年10月開始進行。市場預計吸引約1,400億至1,500億美元的被動資金流入中國債市。

策略上，全球順周期修復過程中，儘管中長期波動中樞下移，美債利率存在周期性的回升壓力，預計2021年美國10年期國債利率波動中樞爲0.5至1.5厘，建議低配。內地債券面對回升壓力，中長期配置價值仍對全球資金有吸引力，建議標配；另建議超配估值和基本面都有修復空間的新興市場強勢貨幣債券。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人）

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020