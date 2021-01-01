南韓12月出口增加12.6% 去年全年跌半成
2021年01月01日 09:17
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（Getty Images圖片）
外媒報道，據南韓產業通商資源部數據，韓國12月出口514.1億美元，按年增加12.6%，進口444.6億美元，按年增加1.8%。貿易收支實現69.4億美元順差，連續8個月錄得順差。
去年全年，當地出口額為5,128.5億美元，按年減少5.4%。進口為4,672.3億美元，按年減少7.2%。貿易收支實現456.2億美元順差，連續12年實現順差。
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