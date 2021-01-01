2020年美股成大贏家！ 大科技巨頭總市值增26萬億元

2020年過去，據統計，美國7大科技巨頭做下創舉，去年總市值大增近3.4萬億美元(約26萬億港元)，成大贏家！

美國傳媒報道，美股7大科企蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜、 Alphabet、臉書及輝達等，去年以強勁表現，抵抗新冠肺炎疫情帶來的衝擊，股價表現亮麗。當中，Apple受惠於iPhone銷售良好、微軟則有持續增長的團隊合作平台，亞馬遜在疫下電商平台業務發展蓬勃，臉書成網絡廣告巨頭。

Apple市值去年累計大增近1萬億美元，亞馬遜增7,100億美元，微軟增加4,800億美元，Alphabet增加2,680億美元，臉書增加1,930億美元。

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