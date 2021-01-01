為遵制裁清單　美國紐交所將撤銷中電信中移聯通上市地位

美國紐約證券交易所公布，將會取消三家中國企業的上市地位，以符合美國將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令。三家中企分別為中國電信(China Telecom Corp. Ltd.)(美股：CHA)、中國移動(China Mobile Ltd.)(美股：CHL)及中國聯通香港(China Unicom Hong Kong)(美股：CHU)，三者在紐交所股份買賣將於1月7至11日期間暫停交易，並展開除牌程序。

報道指出，該三家中企同時獨立在港上市，且業務主要收入來自中國，在美國並無重大投資，僅在美上市。

美國總統特朗普於11月簽署行政指令，禁止美國投資一批與中國軍方有關的中企，該指令引發國際指數公司如MSCI、標普道瓊斯國際指數及富時羅素等相繼將有關的中企股剔出其系列指數。

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