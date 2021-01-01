Apple強勢未止？科技股分析師預言今年將升見200美元

科技巨頭蘋果公司(Apple Inc.)2020年全年股價飆升約八成，著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster預言，蘋果公司在2021年將再次引領科技行業的增長，預期未來市值將升至3萬億美元。蘋果公司周四(12月31日)收市報132.69美元，市值達到2.27萬億美元。

Gene Munster接受外國傳媒訪問時指出，認為蘋果公司股價將可達到每股200美元，市值將會超過3萬億美元。新冠肺炎疫情令遠程工作廣使用，將會是推動蘋果公司發展的一個催化劑。他又認為，蘋果公司可以利用硬件業務來開發服務，針對早前有指蘋果公司正推動自動駕駛汽車技術發展，他直指出汽車是一個巨大的機會。

整體而言，在FAANG的五大科技股中，他相信蘋果公司股價在2021年尤其強勁。

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