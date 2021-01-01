中國經濟：去年首11個月服務出口降2.3%

商務部服貿司負責人表示，2020年首11個月，中國服務進出口總額40,781.9億元人民幣(下同)，按年下降16.3%，總體呈現趨穩態勢，服務出口表現明顯好於進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易佔比提高。

當中，服務貿易逆差大幅減少。首11個月中國服務出口17,005.9億元，下降2.3%；進口23,776億元，下降24%。服務出口降幅小於進口21.7個百分點，帶動服務貿易逆差下降51.3%至6,770.1億元，按年減少7,129.6億元。

值得留意，海外疫情持續蔓延，各國繼續採取嚴格措施限制人員跨境流動，世界範圍內旅行服務進出口仍然受到重大影響。首11個月，中國旅行服務進出口9,371.6億元，下降47.8%，其中出口下降50.8%，進口下降47.4%，是導致服務貿易下降的主要因素。剔除旅行服務，首11個月中國服務進出口增長2.2%，其中出口增長4.6%，進口基本持平。

負責人指出，新冠肺炎疫情仍在全球持續蔓延，部分國家疫情形勢日益嚴峻，服務貿易發展仍面臨諸多不確定因素。商務部下一步將積極深化改革，深入擴大開放，推進全面深化服務貿易創新發展試點，推動服務貿易高質量發展。

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