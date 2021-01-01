趕絕中企：三大中資電訊商被撤銷美國上市　郭家耀料沽壓不大

美國紐約證券交易所公布，將會取消3家中資電訊商在美國的上市地位，以符合美國將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，消息對相關股份股價有少許負面，但預期沽壓不會太大，因美國投資者早前已指明不可投資納入制裁清單的中資企業、國際指數公司亦相繼把這些股份剔出其系列指數。今次在美國除牌只是對部分投資者帶來不便，並要看相關公司可否安排把在美國的持倉轉至香港進行買賣。惟從基本因素分析，中資電訊股主要「為社會服務」，缺乏高速增長前景，趁回調撈底的值博率一般。

他續指，如果往後中概股也出現在美國除牌危機，影響將較大，因除了中港股市與美股交易時間有別，亦由於部分美國機構投資者不能持有海外上市股份，勢令參與中概股交易的資金減少，不利股價。當然，這情況會否發生暫難估計，還要看美國候任總統拜登上場後中美關係發展，但可以肯定的是這憂慮將繼續令中概股加速來港第二上市。

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